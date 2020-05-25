ФСИН РФ сообщила о выявлении коронавируса у 980 сотрудников

https://static.news.ru/photo/e9ae411e-9e8c-11ea-9e60-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная служба исполнения наказаний России сообщила о выявлении коронавируса у 980 сотрудников и 238 заключённых.

На сегодняшний день количество лабораторно подтвержденных случаев заболеваний, вызванных COVID-2019, среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных составляет 238 случаев, среди сотрудников и работников ведомства — 980 случаев, — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

На сегодняшний день в России выявлено 353 427 случаев коронавирусной инфекции. От заболевания выздоровели 118 798 человек, а скончались 3633 человека.

Как ранее сообщал NEWS.ru, в СИЗО «Лефортово» троих заключённых проверяют на COVID-19.