ФСИН разработает информсистему для учета заключенных за 470 млн рублей

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Федеральная служба исполнения наказаний разработает информационную систему «Паноптикум», которая будет использоваться для сбора и хранения информации об осужденных, обвиняемых и подозреваемых, сообщили «Ведомости». Стоимость работ оценили в 470 млн рублей.

В настоящее время ФСИН ищет разработчика программного обеспечения. Соответствующий конкурс 18 апреля опубликован на портале госзакупок от департамента Москвы по конкурентной политике. Завершить разработку планируют к 13 марта 2025 года.

Ранее в Минюсте заявили, что на совещании под председательством министра юстиции Константина Чуйченко и директора ФСИН Аркадия Гостева с представителями правозащитных организаций представили новые образцы спецодежды для осужденных. Для осужденных мужчин вместо темных расцветок введут графитовый и серый цвета для костюмов и курток, верхние сорочки предлагается перекрасить в серый.

Для женщин вместо спецодежды синего и зеленого цвета предложено ввести бордовый и светло-серый — для костюмов, брюк, курток и полупальто. Бежевый и светло-зеленый цвета хотят оставить для блузок и косынок, а полушерстяной платок и шапку-ушанку думают заменить на шапки. Изменения коснутся 11 предметов спецодежды. Также вводятся восемь новых предметов одежды.