ФСИН прояснила данные по УДО Ефремова УФСИН по Белгородской области: Ефремов не обращался в суд по поводу УДО

Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Михаил Ефремов

Отбывающий срок за смертельное ДТП, актер Михаил Ефремов не обращался в суд по поводу условно-досрочного освобождения, заявили в пресс-службе управления ФСИН по Белгородской области. Там пояснили, что распространившаяся информация не является правдивой.

Информация об обращении осужденного Михаила Ефремова в Алексеевский районный суд Белгородской области с ходатайством об условно-досрочном освобождении не соответствует действительности, — говорится в публикации УФСИН.

Адвокат Ефремова Юрий Подалко также опроверг эти данные. В беседе с РИА Новости он пояснил, что актер сможет подать ходатайство об УДО лишь в конце марта 2024 года.

При этом Telegram-канал SHOT пишет, что скорый выход артиста из колонии маловероятен. По данным канала, актер допустил два нарушения в исправительной колонии, которые могут повлиять на характеристику заключенного и решение комиссии об УДО.