ФСИН позволили блокировать номера мобильной связи

https://static.news.ru/photo/4d0f32e6-7109-11eb-b686-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении закон, который позволит руководству региональных управлений Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) инициировать блокировку номеров мобильной связи. Эта инициатива направлена на защиту россиян от звонков мошенников, которые нередко осуществляют свою противоправную деятельность из исправительных учреждений.

В случае выявления фактов использования подозреваемыми, обвиняемыми и осуждёнными на территории следственного изолятора или исправительного учреждения абонентских номеров подвижной радиотелефонной связи оказание услуг связи по этим абонентским номерам прекращается оператором связи на основании решения руководителя ФСИН России или его заместителя, либо начальника территориального органа, — говорится в сообщении пресс-службы Госдумы.

Автор инициативы, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв уточнил, что это позволит ликвидировать подпольные «колл-центры», жертвами которых чаще всего становятся доверчивые пенсионеры. Кроме того, законопроект, вносящий поправки в отдельные законодательные акты РФ, пресечёт передачу осуждённым запрещённых предметов и веществ.

Как писал NEWS.ru, за один раз телефонные мошенники обычно зарабатывают в среднем по 10 тысяч рублей с человека. О сценариях обмана россиян рассказал замглавы департамента информационной безопасности Центробанка РФ Артём Сычёв. Новые ухищрения аферисты стали придумывать после того, как при массовых обзвонах большая часть россиян начала их идентифицировать и бросать трубку. Например, теперь мошенники используют подменные номера. А когда жертвы видят на экране номер телефона банка, они часто теряют бдительность и легче клюют на уловки.

В Госдуме готовится проект закона, способный решить эту проблему. Когда его примут, в России будет создана Единая информационная система проверки сведений об абоненте и пользователях услугами связи. Операторы должны будут предоставлять данные о статусе абонентского номера, о подтверждении сведений об абонентском номере, смене пользовательского оборудования абонентом для дальнейшего использования пользователями такой системы в целях противодействия мошенническим действиям на финансовом рынке.