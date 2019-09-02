https://static.news.ru/photo/231245e8-cd84-11e9-91dc-fa163e074e61_660.jpg Заключенный исправительной колонии строгого режима №22 (ИК-22) с участком общего режима, где содержатся иностранные граждане, читает книгу Н.М.Карамзина "История государства Российского" в библиотеке колонии Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) попытается приобщить заключенных российских тюрем к художественной литературе в ходе стартовавшей в Москве 2 сентября всероссийской акции «Воскресение души».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. Проект «Воскресение души» приурочен к 120-летию выхода романа «Воскресение» Льва Толстого. Мероприятия поэтапно пройдут в Москве, Туле, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге и Перми, повторяя путь героини романа Екатерины Масловой на каторгу в Сибирь.

Представители ФСИН рассказали, что в исправительных колониях в городах-участниках акции состоятся дни открытых дверей, на которых родственники осуждённых и представители общественности смогут ознакомиться с современной пенитенциарной системой.

Это попытка приобщить осужденных к большой литературе, оживить их души, сделать сопричастными к большому искусству, — прокомментировали всероссийскую акцию во ФСИН.

Делегация сотрудников ведомства из Москвы отправится в Тулу, где посетит музей «Ясная поляна» — место, где Толстой написал роман «Воскресение». Завершится проект 10 сентября в Перми.

Ранее, как передавал News.ru, в федеральных округах России прошли межведомственные совещания, где обсудили совершенствование системы ходатайств о помиловании.