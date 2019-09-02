Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) попытается приобщить заключенных российских тюрем к художественной литературе в ходе стартовавшей в Москве 2 сентября всероссийской акции «Воскресение души».
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Представители ФСИН рассказали, что в исправительных колониях в городах-участниках акции состоятся дни открытых дверей, на которых родственники осуждённых и представители общественности смогут ознакомиться с современной пенитенциарной системой.
Это попытка приобщить осужденных к большой литературе, оживить их души, сделать сопричастными к большому искусству, — прокомментировали всероссийскую акцию во ФСИН.
Делегация сотрудников ведомства из Москвы отправится в Тулу, где посетит музей «Ясная поляна» — место, где Толстой написал роман «Воскресение». Завершится проект 10 сентября в Перми.
Ранее, как передавал News.ru, в федеральных округах России прошли межведомственные совещания, где обсудили совершенствование системы ходатайств о помиловании.