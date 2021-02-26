Глава ФСИН подтвердил этапирование Навального в колонию

https://static.news.ru/photo/5447cb0c-7822-11eb-89d0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников подтвердил, что оппозиционера Алексея Навального этапировали в колонию. По его словам, угрозы безопасности и здоровью осуждённого в колонии, где он будет отбывать наказание, нет.

Глава ФСИН также пообещал создать оппозиционеру нормальные условия существования. Если Навальный захочет, то его могут привлечь к производственной деятельности.

Он будет содержаться в условиях абсолютно нормальных. Режим, надзор и контроль будет обеспечен ему на сто процентов. Навальный, если пожелает, будет привлечён к производственной деятельности, — цитирует «Интерфакс» Калашникова.

Куда именно отправлен из столичного СИЗО Алексей Навальный, не уточняется. По словам директора ФСИН, этот вопрос нужно выяснять у защиты и родственников оппозиционера. Он также пояснил, что всё было сделано в рамках закона.

Политик Алексей Навальный был арестован 18 января после возвращения из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления нервно-паралитическим боевым веществом «Новичок». В результате московским судом Навальный был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше». Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания оппозиционера в колонии — он проведёт в ней два года шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом. Навальному заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии. До последнего времени оппозиционер находился в московском СИЗО «Матросская Тишина».