https://static.news.ru/photo/f15e19b2-685d-11ea-a000-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Сотрудники ФСИН получат доступ к врачебной тайне осуждённых, страдающих от наркомании. Во вторник, 17 марта, депутаты Госдумы приняли соответствующий законопроект во втором, основном чтении.

Отмечается, что врачебную тайну сотрудникам инспекции откроют в том случае, если таким образом ими будет осуществляться контроль за исполнением обязанности осуждённого пройти курс лечения от зависимости.

При указанном условии сведения могут быть получены без согласия самого гражданина, отбывающего наказание, или же его законного представителя.

Действующая сегодня правовая норма позволяет суду обязать наркозависимого осуждённого пройти лечение от наркомании, а также медицинскую или социальную реабилитацию. Контроль за этим процессом осуществляют сотрудники уголовно-исполнительной инспекции, сообщает ТАСС.

Как подчеркнули члены профильного комитета Госдумы, задача законопроекта заключается в охране наркозависимых осуждённых и профилактике незаконного потребления психотропных средств на территории страны.

Как ранее писал NEWS.ru, осуждённые в РФ будут привлечены Сбербанком для работы в рамках проекта, реализуемого совместно с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН).

Отмечается, что проект касается верификации не распознаваемых автоматизированными системами текстовых фрагментов и никаких рисков для клиентов банка сотрудничество кредитной организации с заключёнными не несёт.