ФСИН переводит трансгендера из женского СИЗО в мужскую колонию

https://static.news.ru/photo/6023261a-7c4b-11eb-8a14-96000091f725_660.jpg Архивное фото Фото: Назар Гулевич/vk.com

ФСИН собирается этапировать трансгендерного мужчину Назара Гулевича в мужскую колонию, где ему предстоит провести три месяца. Ранее он содержался в женском СИЗО.

Гулевич провёл почти два года в женском СИЗО. Его приговорили к тюремному сроку за мошенничество, по закону трансгендеру осталось отсидеть три месяца, и ФСИН решила этапировать его в мужскую колонию, сообщает «МК».

Гулевич родился с женскими половыми признаками, но всю жизнь ощущал себя мужчиной. Он поменял документы, прошёл гормональную терапию, мечтал об операции по смене пола, но не успел её сделать.

СИЗО для Гулевича было единственное безопасное место, тем более что в других изоляторах его не брали, сообщили в ОНК Москвы. Правозащитники обратились к руководству ФСИН России с просьбой не этапировать необычного заключённого, однако в ведомстве сослались на невозможность оставить его в СИЗО после вступления приговора в законную силу.

Как писал NEWS.ru, в Санкт-Петербурге суд в третий раз признал незаконным увольнение трансгендерной женщины Анастасии Васильевой.

В 2017 году Васильеву уволили из типографии с должности печатника, когда она официально поменяла пол в паспорте. Тогда руководство сослалось на список из 456 профессий, запрещённых для женщин. Работница подала иск в суд с требованием признать увольнение незаконным, восстановить её в должности. Также она намеревалась получить компенсацию за моральный ущерб в размере 50 тысяч рублей. Как доказали эксперты, список из запрещённых для женщин профессий распространяется на охрану материнства и связан с рождением и воспитанием новорождённых. Поэтому Васильева может работать печатником.