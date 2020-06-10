ФСБ заявила о связи задержанных в Крыму террористов с радикалами на Украине

https://static.news.ru/photo/bde8ba6c-ab13-11ea-9a11-fa163e074e61_660.jpg Фото: nac.gov.ru

Россияне, задержанные за подготовку теракта в Крыму, связаны с украинскими радикальными националистами, воюющими в Донбассе. Об этом сообщает ФСБ РФ.

По данным службы, пятеро террористов готовили взрыв на одном из рынков. У них изъяли средства связи, в которых содержалась информация об их связи с радикальными украинскими группировками.

Изъяты... средства связи, содержащие информацию о подготавливаемых преступлениях, а также связях с представителями радикальных украинских формирований, воюющих на юго-востоке Украины, — говорится в сообщении.

В данный момент ведётся поиск сообщников и решается вопрос о возбуждении уголовного дела о подготовке к теракту и публичных призывах к терроризму. Мера пресечения пока не избрана, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали пятерых экстремистов, которые собирались устроить взрыв на рынке в Симферополе. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ.