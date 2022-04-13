ФСБ задержала крымчанина за призывы к убийству депутатов Госдумы

Сотрудники ФСБ задержали жителя Крыма, призывавшего в социальных сетях к убийству депутатов Госдумы. Против мужчины было возбуждено уголовное дело. Видео задержания опубликовало РИА Новости.
Крымчанин задержан за призывы в соцсети к убийству депутатов Государственной думы, — передаёт агентство.
13 апреля сотрудники ФСБ задержали россиянина, который планировал вступить в ряды интернационального легиона на Украине, чтобы воевать против военнослужащих РФ на территории Донбасса. В отношении него завели уголовное дело по части 2 статьи 208 УК «Организация незаконного вооружённого формирования или участие в нём».
Свою вину молодой человек полностью признал.