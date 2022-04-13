ФСБ задержала крымчанина за призывы к убийству депутатов Госдумы

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В Московской области первые десять семей возьмут под временную опеку 25 детей из Донбасса, рассказала детский омбудсмен России Мария Львова-Белова. Ребята прибудут в регион уже на следующей неделе. В настоящее время в стране находятся порядка 1700 детей из ДНР и ЛНР, которые остались без попечения родителей, пишут «360».

Сейчас подобрали список из 25 детей. Это 10 семей. Дети со статусом, дети, которые долгое время находились в учреждениях, дети с инвалидностью. Десять семей из Московской области готовы под временную...