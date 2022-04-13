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Общество

ФСБ задержала крымчанина за призывы к убийству депутатов Госдумы

12:54, 13 апреля 2022
ФСБ задержала крымчанина за призывы к убийству депутатов Госдумы Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Сотрудники ФСБ задержали жителя Крыма, призывавшего в социальных сетях к убийству депутатов Госдумы. Против мужчины было возбуждено уголовное дело. Видео задержания опубликовало РИА Новости.

Крымчанин задержан за призывы в соцсети к убийству депутатов Государственной думы, — передаёт агентство.

13 апреля сотрудники ФСБ задержали россиянина, который планировал вступить в ряды интернационального легиона на Украине, чтобы воевать против военнослужащих РФ на территории Донбасса. В отношении него завели уголовное дело по части 2 статьи 208 УК «Организация незаконного вооружённого формирования или участие в нём».

Свою вину молодой человек полностью признал.

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