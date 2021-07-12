ФСБ задержала за взятку офицера из управления таможни в Петербурге

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Начальник службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления задержан по подозрению во взяточничестве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Сегодня исполняющий обязанности начальника службы по противодействию коррупции [Максим] Розсыпало задержан по подозрению в получении взятки в рамках возбужденного уголовного дела, — отметил собеседник агентства.

РЕН ТВ также со ссылкой на источник уточняет , что дело завели за получение взятки в особо крупном размере. Следствие будет просить суд отправить задержанного в СИЗО.

Розсыпало задержали в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ в момент, когда тот получал взятку, добавил собеседник телеканала. На должности начальника службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления Розсыпало пробыл примерно год.

Ранее стало известно, что в Краснодаре правоохранители задержали сотрудника ФСБ за крупную взятку. Он обещал покровительство местному бизнесмену. Предприниматель передал сотруднику силового ведомства 110 млн рублей. Таким образом бизнесмен хотел избежать привлечения к ответственности.