16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

ФСБ задержала за взятку офицера из управления таможни в Петербурге

02:31, 16 августа 2021
ФСБ задержала за взятку офицера из управления таможни в Петербурге Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Начальник службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления задержан по подозрению во взяточничестве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Сегодня исполняющий обязанности начальника службы по противодействию коррупции [Максим] Розсыпало задержан по подозрению в получении взятки в рамках возбужденного уголовного дела, — отметил собеседник агентства.

РЕН ТВ также со ссылкой на источник уточняет, что дело завели за получение взятки в особо крупном размере. Следствие будет просить суд отправить задержанного в СИЗО.

Розсыпало задержали в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ в момент, когда тот получал взятку, добавил собеседник телеканала. На должности начальника службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления Розсыпало пробыл примерно год.

Ранее стало известно, что в Краснодаре правоохранители задержали сотрудника ФСБ за крупную взятку. Он обещал покровительство местному бизнесмену. Предприниматель передал сотруднику силового ведомства 110 млн рублей. Таким образом бизнесмен хотел избежать привлечения к ответственности.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Все фотогалереи

Все видео