ФСБ задержала восемь членов ячейки «Катиба Таухид валь-Джихад»

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ФСБ задержала в Москве, Красноярске и Новосибирске восемь членов ячейки организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщили в ведомстве. По данным силовиков, задержанные финансировали террористов в Сирии и призывали к терактам на территории РФ, передает РИА Новости.

В городах Красноярск, Москва, Новосибирск, пресечена деятельность межрегиональной ячейки международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад», задержаны восемь человек из числа выходцев из стран Центральной Азии, — говорится в сообщении.

При задержании у членов организации изъяли телефоны, банковские карты и электронные носители информации. На них также завели уголовные дела.

Накануне в Джанкое и Ялте нейтрализовали законспирированную ячейку группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), которая координировалась с Украины. По данным силовиков, задержанные распространяли террористическую идеологию, а также вербовали мусульман в России.

9 июня ФСБ задержала 13 экстремистов из той же террористической группировки в Ростове-на-Дону. Они принадлежали к ячейке «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», пятеро из них занимались вербовкой и распространением запрещенной в России идеологии.