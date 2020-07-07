ФСБ задержала вербовщиков террористов в Калининграде

https://static.news.ru/photo/c457ae5c-c086-11ea-8c45-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/gsom_fsb_russia

Вербовщиков организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в РФ) задержали в Калининграде. Об этом сообщили в ФСБ.

Пресечена преступная деятельность четырёх граждан Центрально-Азиатского региона, являющихся членами законспирированной ячейки международной террористической организации, — цитирует РИА Новости представителя УФСБ России по Калининградской области Екатерину Исправникову.

Операцию по задержанию провели сотрудники регионального УФСБ и пограничного управления. В ходе обыска в квартире, где обосновались задержанные, была обнаружена экстремистская литература, флаги и атрибутика террористической организации.

По данным ведомства, вербовщики вели в регионе идеологическую подготовку трудовых мигрантов из Центральной Азии для дальнейшей переправки их в зону боевых действий. Личности пособников устанавливаются.

Как писал NEWS.ru, Гражданская гвардия Испании арестовала члена группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). Он угрожал королю Филиппу VI. Операция по задержанию прошла в Мадриде. Задержанным является выходец из Гвинеи-Бисау. Его публикации с угрозами и оскорблениями в адрес короля были обнаружены в социальных сетях. Помимо этого, он также выкладывал сообщения, которые связаны с ИГ. В королевстве объявлен четвёртый уровень угрозы из пяти возможных. Ежедневно в стране задерживают людей, которые могут быть причастны к террористической деятельности.