ФСБ задержала судмедэксперта за бизнес в морге

В Оренбургской области задержан за злоупотребление должностными полномочиями заведующий ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы». Его подозревают в навязывании услуг родственникам покойных. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, должностные лица из числа руководства государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Бюро судебно-медицинской экспертизы» по Оренбургской области, используя своё служебное положение, из корыстной заинтересованности, в нарушение <...> закона <...>, в период с ноября 2020 года по настоящее время, умышленно создали условия для осуществления незаконной предпринимательской деятельности с аффилированным лицом на территории отдела судебно-медицинской экспертизы трупов, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что в настоящее время в рамках уголовного дела произведены обыски в самом экспертном учреждении и его структурных подразделениях, а также по месту жительства подозреваемого.

По данным источника Lentа.ru, речь идёт об Андрее Громове. Он и его подельники вынуждaли родcтвенников усопших заключать договоры на косметику для трупов и другие услуги.

Ранее жители Иваново сняли на видео десятки пакетов с трупами, лежащих у морга. Его сотрудники разбирали их в костюмах химзащиты. Заведующая патологоанатомическим отделением ОБУЗ «Городская клиническая больница № 4» Елена Бойко объяснила произошедшее перегрузкой из-за коронавируса.