ФСБ задержала готовившего теракт смертника ИГ ФСБ задержала террориста-смертника ИГ, готовившего теракт в Индии

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Сотрудники ФСБ задержали сторонника «Исламского государства» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), готовившего теракт в Индии. Террорист из Центрально-Азиатского региона планировал подорвать вместе с собой представителя правящих кругов. В ведомстве уточнили, что смертника завербовал один из главарей ИГ в Турции, путем общения в Telegram и в ходе очных встреч в Стамбуле.

ФСБ РФ на территории России выявлен и задержан член запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство», выходец из страны Центрально-Азиатского региона, планировавший совершить путем самоподрыва террористический акт в отношении одного из представителей правящих кругов Индии, — сказано в сообщении на сайте ведомства.

После того как смертник дал присягу главарю ИГ, ему поставили задачу приехать в Россию, оформить документы для дальнейшего вылета в Индию и совершить теракт.

Ранее ФСБ задержала в Москве, Красноярске и Новосибирске восемь членов ячейки организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщили в ведомстве. По данным силовиков, задержанные финансировали террористов в Сирии и призывали к терактам на территории РФ.