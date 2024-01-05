ФСБ задержала россиянина за попытку диверсии на объекте Минобороны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ФСБ задержала россиянина, подозреваемого в попытке совершения диверсии на объекте Минобороны РФ по указанию украинских спецслужб, передает ТАСС со ссылкой на представителя Центра общественных связей Федеральной службы безопасности. Также установлена причастность задержанного к поджогам объектов связи и железнодорожной инфраструктуры в Республике Дагестан в ноябре и декабре 2023 года.

Федеральной службой безопасности задержан гражданин России, причастный к попытке совершения в январе 2024 года по заданию спецслужб Украины диверсии на одном из объектов Министерства обороны России на территории Челябинской области. Диверсант был завербован посредством соцсетей в интернете, — заявили в Центре.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ России задержали двоих жителей Волгоградской области, которых подозревают в совершении диверсий. По версии следствия, мужчины действовали в интересах иностранного государства и получали за свою работу биткоины. Предполагается, что они имеют отношение к поджогу батарейного шкафа на железнодорожной станции Камышин-2.

До этого Сахалинский областной суд вынес приговор по делу мужчины 1980 года рождения, обвинявшегося в государственной измене и подготовке диверсии на объекте топливно-энергетического комплекса. Мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы за работу на спецслужбы Украины.