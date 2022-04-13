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Общество

ФСБ задержала пытавшегося отправиться наёмником на Украину россиянина

10:34, 13 апреля 2022
ФСБ задержала пытавшегося отправиться наёмником на Украину россиянина Фото: Национальный антитеррористический комитет
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Сотрудники ФСБ задержали россиянина, который планировал вступить в ряды интернационального легиона на Украине, чтобы воевать против военнослужащих РФ на территории Донбасса, сообщает газета «Известия». По данным издания, сейчас мужчина находится под арестом.

В отношении россиянина завели уголовное дело по части 2 статьи 208 УК «Организация незаконного вооружённого формирования или участие в нём». Свою вину молодой человек полностью признал.

Ранее он три года служил во Французском иностранном легионе.

В конце февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в государстве создаётся иностранный легион для добровольцев из-за рубежа — интернациональный легион территориальной обороны Украины. Он напомнил, что в президентском указе от 2016 года сказано, что иностранцы могут служить в Вооружённых силах Украины и силах территориальной обороны.

По данным National Post, Украина приостановила набор наёмников в интернациональный легион. Среди причин источники издания назвали недостаток оружия и большое количество малоопытных добровольцев.

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