ФСБ задержала предполагаемого убийцу генерала Москалика

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На месте взрыва в Балашихе

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали подозреваемого в убийстве замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерала Ярослава Москалика, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ. Задержанным оказался Игнат Кузин 1983 года рождения, имеющий вид на жительство на Украине.

Задержан агент украинских спецслужб Кузин Игнат, <...> заминировавший автомобиль Volkswagen в городе Балашихе Московской области, — заявили в ЦОС.

По информации ведомства, взрывное устройство, сработавшее в припаркованном автомобиле при покушении на военнослужащего, привели в действие дистанционно с территории Украины. Кузина доставили в Следственный комитет РФ в рамках уголовного дела, возбужденного по статьям о террористическом акте и незаконном хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что ответом за подрыв машины, который унес жизнь генерала, должно стать поражение подразделений ВСУ в зоне спецоперации. По мнению парламентария, необходимо устроить «сущий кошмар», чтобы жители Украины возненавидели своего президента Владимира Зеленского.

Преступление было совершено утром 25 апреля, когда Москалик вышел из дома на бульваре Нестерова в микрорайоне Авиаторов Балашихи и направился к своей машине, припаркованной во дворе. В этот момент взорвался находящийся у подъезда автомобиль Volkswagen Golf. Ударом взрывной волны генерала отбросило на несколько метров. Смерть от минно-взрывной травмы наступила мгновенно.