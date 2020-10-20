ФСБ задержала подозреваемых в продаже поддельных сигарет на 300 млн рублей

https://static.news.ru/photo/5854275e-136e-11eb-bb60-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

ФСБ РФ, совместно с МВД и СК РФ, задержали руководителей и активных членов межрегиональной преступной группы. По данным силовиков, подозреваемые за два года продали поддельных сигарет на сумму свыше 300 млн рублей.

Спецоперацию провели в Ярославской области. В ходе оперативных действий по адресам проживания пойманных граждан и на территории складов правоохранители нашли и изъяли немаркированной табачной продукции в количестве около 1 миллиона пачек сигарет. Примерная стоимость контрафакта превышает 30 млн рублей. Кроме того, у злоумышленников обнаружили иностранную валюту на сумму более 20 млн рублей, а также финансовую документацию, подтверждающую махинации, передаёт ФСБ.

По информации силовиков, преступники сбывали немаркированный товар в 11 регионах РФ. В сферу интересов преступников попали Ярославская, Волгоградская, Астраханская, Брянская, Смоленская, Томская, Ивановская, Владимирская, Воронежская области, Республика Дагестан и Ставропольский край.

Ранее NEWS.ru сообщал, что следователь МВД Фрунзенского района Санкт-Петербурга задержана по подозрению в получении взятки в особо крупном размере с использованием служебного положения (ст. 290 УК РФ).