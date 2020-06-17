ФСБ задержала главарей террористов в 4 регионах России

https://static.news.ru/photo/d6e90eb4-b08a-11ea-ab8c-fa163e074e61_660.jpg Фото: nac.gov.ru

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали в четырёх субъектах страны главарей и активных членов ячеек запрещённой в России террористической группировки «Таблиги Джамаат». В операции также приняли участие бойцы Росгвардии.

В результате проведённых в Нижегородской, Пензенской, Саратовской и Ульяновской областях оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий задержаны лидеры и активные участники данной организации, — пишет ТАСС.

Силовики изъяли во время обысков в местах их жительства и конспиративных сборов запрещённую литературу, экстремистские материалы, банковские карты, средства связи.

В отношении подозреваемых возбудили уголовные дела по частям 1 и 2 ст. 282.2 УК РФ ( «Организация деятельности экстремистской организации» ). Задержанным грозит до шести лет лишения свободы.

Российские правоохранительные органы полностью ликвидировали организованные подпольные бандитские формирования на Северном Кавказе. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников. По словам высокопоставленного силовика, за последние десять лет ФСБ предотвратила 159 террористических актов и ещё более 500 «преступлений террористической направленности».

Как писал NEWS.ru, 16 июня в ингушском городе Назрани произошла перестрелка с участием не менее 15 человек. Погибли как минимум трое, включая сотрудника Росгвардии. В конце мая в Ингушетии прошла спецоперация по ликвидации группы боевиков, обстрелявших полицейских в городе Сунжа.