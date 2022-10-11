ФСБ задержала бывших боевиков банды Басаева и Хаттаба

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Сотрудники ФСБ задержали на Ставрополье и в Томске двух бывших боевиков, входивших в состав банды Шамиля Басаева и Хаттаба и участвовавших в бое с российскими десантниками на высоте 776. В суд направлены ходатайства об их аресте, передает РИА Новости.

ФСБ РФ совместно с СК РФ <..> в Нефтекумске Ставропольского края и Томске задержаны граждане России Бегельдиев Т. Х. и Елманбетов А. С., причастные к вооруженным нападениям в составе бандформирований Басаева и Хаттаба в октябре 1999 года на военнослужащих МО РФ у станицы Червленная и в феврале — марте 2000 года на псковских десантников в районе села Улус-Керт, в ходе которых погибло 99 военнослужащих, в том числе 84 десантника, — говорится в сообщении.

Задержанным предъявлены обвинения по статьям о вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих (ст. 279, ч. 2 ст. 209, ст. 317 УК РФ). Кроме того, Елманбетова проверяют на причастность к совершению других преступлений, не связанных с расследуемым уголовным делом, отметили в СКР.

Бой псковских десантников со значительно превосходящими силами боевиков Басаева и Хаттаба проходил 29 февраля — 1 марта 2000 года в Шатойском районе Чечни. Тогда погибли 84 военнослужащих. 22 десантникам было присвоено звание Героя России, из них 21 — посмертно.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье сотрудники правоохранительных органов задержали боевика ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), который намеревался устроить теракт. В ходе обыска у него изъяли заготовку для самодельной бомбы и другие взрывчатые вещества.