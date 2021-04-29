ФСБ задержала адвоката по делам Сафронова и ФБК

https://static.news.ru/photo/8e55d554-a974-11eb-a85b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат экс-советника главы Роскосмоса Иван Павлов задержан Федеральной службой безопасности (ФСБ) после обыска в его квартире.

Как сообщил адвокат Евгений Смирнов, который работает с Павловым по ряду дел, агентству ТАСС, обыскивали не квартиру, а гостиничный номер Павлова.

В гостиничном номере Ивана Павлова в Москве правоохранительные органы проводят обыск. Нам пока ничего не известно, в том числе, кто проводит следственные действия, на каком основании. Павлов задержан, — добавил юрист.

Он рассказал журналистам, что обыски проходят также в петербургской квартире IT-специалиста правозащитного объединения «Команды 29», которое возглавляет Павлов, Игоря Дорфмана.

Адвокат ранее представлял интересы Фонда борьбы в коррупцией (ФБК), который был признан в РФ иноагентом, а также защищал обвинённого в госизмене экс-журналиста и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. В пятницу адвокат должен был участвовать в заседании как раз по его делу.

До этого Павлов также защищал интересы экс-члена правления «Интер РАО» Карины Цуркан.

Обыск у адвоката связан с профессиональной деятельностью юриста, рассказал агентству его коллега Смирнов.

2 марта 2021 года Иван Павлов заявил, что в деле советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова появился секретный свидетель с псевдонимом Ландер. Павлов добавил, что секретный свидетель также был в деле Карины Цуркан. При этом он «говорил чушь», писал NEWS.ru.