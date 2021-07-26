ФСБ задержала 45 подпольных оружейников в 25 регионах России

ФСБ России в ходе спецоперации в 25 регионах страны задержала 45 подпольных оружейников, у которых изъяли более 270 единиц оружия. Об этом сообщает ЦОС ведомства.

Помимо этого, силовики также изъяли почти 439 артиллерийских боеприпасов и свыше 26,5 тысячи патронов, 130 кг взрывчатых веществ и другое. Была пресечена деятельность 32 подпольных оружейных мастерских. Уточняется, что подпольные оружейники не только производили, но и сбывали оружие.

Среди изъятого также имеется американский ружейный гранатомёт производства 1940 года, пулемёты, автоматы, пистолеты и многое другое. Свои предложения нарушители закона публиковали в Сети.

Оплата производилась посредством электронных платёжных систем, а его доставка покупателям — через операторов почтовой связи и транспортно-экспедиционные компании, — уточнили в ведомстве.

Ранее в Новосибирске перекрыли канал финансирования организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в РФ). Сотрудники ФСБ задержали мужчину, который передал террористам около 2,4 млн рублей.