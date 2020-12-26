ФСБ задержала 28 подпольных оружейников в 13 российских регионах

https://static.news.ru/photo/32e56376-48dd-11eb-a7bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

ФСБ РФ задержала в 13 регионах 28 подпольных оружейников и ликвидировала 11 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

Согласно данным Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, все задержанные причастны к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и их сбыту, в том числе за рубеж. Также из незаконного оборота изъято 123 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства и более девяти тысяч патронов.

В ФСБ уточнили, что в числе изъятого оказались 19 автоматов (АКМ, АКС-74У, АК-103, АК-104), специальный автомат «Вал», 24 пистолета-пулемёта, 23 винтовки и карабина, 57 пистолетов и револьверов, 15 миномётных мин различного калибра, 12 ручных гранат (Ф-1, РГД-5), 165 основных частей оружия (стволы, затворные рамы, барабаны), 7 кг пороха и 20 единиц холодного оружия.

Спецоперация прошла в Республике Карелия, Приморском крае, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Нижегородской, Ленинградской, Московской, Мурманской, Тверской, Томской, Челябинской и Ярославской областях, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, в ноябре ФСБ ликвидировала сеть подпольных оружейников на территории 16 регионов России. В общей сложности по подозрению в причастности к преступной группе были задержаны 27 человек. Подпольщики были причастны к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия. Преступники занимались этим с целью дальнейшего сбыта. Всего спецслужбы пресекли деятельность 17 мастерских.