ФСБ выпустила календарь на 2024 год с Путиным, Чебурашкой и котенком Daily Mail: Путина изобразили с бицепсами и буквой Z в календаре на 2024 год

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Портрет Владимира Путина с рельефными бицепсами и буквой Z на футболке появился на обложке календаря ФСБ на 2024 год, пишет Daily Mail. Помимо российского президента страницы издания украсили портреты солдат, изображения Ильи Муромца, Петра I и Чебурашки, отмечает издание. Стоимость календаря составляет 4500 рублей.

Владимир Путин был изображен на обложке календаря ветеранов 2024 года с рельефными бицепсами и в черной футболке с буквой Z, на рукаве которой вышит российский флаг. На страницах календаря, выпущенного группой поддержки ветеранов ФСБ, также изображены российские спецподразделения, атакующие здание Капитолия США в Вашингтоне, дроны и вертолеты, — говорится в сообщении.

По данным издания, в календаре есть много исторических отсылок. На странице июля изображен современный солдат спецназа, стреляющий из пистолета, из-за спины которого виден солдат Второй мировой войны, стреляющий из пистолета, с красным флагом Победы. На странице февраля солдат держит на руках ребенка.

В календаре российские солдаты изображаются в качестве защитников. На одной иллюстрации изображен военный, спасающий кошку, на другом снимке солдат спецназа сидит на подоконнике и кладет руку на голову улыбающегося Чебурашки. В декабре русский медведь изображен рычащим и с транспарантом в цветах российского флага, на котором видны слова: «Не важно, кто против тебя, важно, кто с тобой», — сообщает Daily Mail.

Ранее сообщалось, что зимние празднования в России растянутся на целую декаду — с 30 декабря 2023 до 9 января 2024 года. Поскольку сочельник и Рождество в 2024 году выпали на субботу и воскресенье, решено было сместить накладывающиеся праздники на другие даты в 2024 году. 6 января будет перенесено на 10 мая 2024 года, а 7 января — на 31 декабря 2024 года.