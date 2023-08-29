ФСБ возбудила новое дело против осужденного ранее аспиранта МГУ ФСБ возбудила дело против осужденного за нападение на офис ЕР аспиранта Мифтахова

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Азат Мифтахов

Следователи ФСБ России допросили в колонии в качестве подозреваемого ранее осужденного аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова в рамках нового уголовного дела о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, сообщила ТАСС адвокат математика Светлана Сидоркина. Ранее его приговорили к шести годам по делу о нападении на один из столичных офисов «Единой России» в январе 2018 года.

Сегодня следователь предъявил Азату постановление о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), и он был допрошен в качестве подозреваемого. Однако, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, мой подзащитный в присутствии адвоката по назначению от дачи показаний отказался, так как у него уже есть защитник по соглашению, — заявила адвокат.

Математик и выпускник МГУ был задержан в феврале 2019 года по подозрению в изготовлении взрывчатых веществ. Однако в конечном счете ему предъявили обвинение по ст. 213 Уголовного кодекса РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). По версии следствия, Мифтахов и его соратники разбили окно в офисе «Единой России», после чего закинули внутрь дымовую шашку. Сам осужденный отрицает свою вину и утверждает, что следователи получили от него показания с помощью пыток.