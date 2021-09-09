ФСБ включила «Артподготовку» в список террористических организаций

Запрещённое в РФ экстремистское движение «Артподготовка» было внесено в единый федеральный список террористических организаций. Об этом сообщается на сайте ФСБ РФ.

Террористическое сообщество, созданное Мальцевым В.В. из числа участников межрегионального общественного движения «Артподготовка», — говорится на сайте.

Движение было внесено в список 7 июня 2021 года. Соответствующее решение было вынесено вторым Западным окружным военным судом. Решение суда было вынесено 18 июня 2020 года.

По данным ФСБ, экстремистское, а теперь ещё и террористическое движение «Артподготовка» было создано оппозиционером Вячеславом Мальцевым с целью государственного переворота в России. В ведомстве отмечают, что участники движения намеревались поджигать здания администраций и нападать на полицейских для провокации беспорядков 4 и 5 ноября 2017 года.

В августе 2011 года российский оппозиционер, основатель экстремистского националистического движения «Артподготовка» Вячеслав Мальцев был включён в перечень террористов и экстремистов по решению Федеральной службы по финансовому мониторингу.