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ФСБ уличила российского полицейского в разглашении гостайны

12:07, 21 июня 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Омске ФСБ уличила старшего оперуполномоченного Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального управления МВД России в разглашении гостайны. Об этом пишет «Интерфакс».

Следствие предполагает, что в январе 2020 года мужчина передал секретные сведения одной россиянке за денежное вознаграждение. Другие детали дела не сообщаются, однако существует версия, что россиянка пыталась с помощью полученных документов освободить свою дочь от уголовной ответственности.

Против полицейского возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 283 УК РФ «Разглашение сведений, составляющих государственную тайну». Ему грозит до четырёх лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что сотрудника Центра геодезии Владимира Грабовского приговорили к одному году и двум месяцам лишения свободы условно за продажу секретной карты Генштаба ВС СССР 1970-х годов. Суд признал его виновным в разглашении гостайны.

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