ФСБ составила список сведений, запрещённых к передаче за границу

ФСБ подготовила список сведений, которые не являются государственной тайной, но их предлагается запретить передавать иностранным государствам. Это следует из проекта приказа директора ФСБ, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Приказываю утвердить прилагаемый перечень сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, которые при их получении иностранным государством, его государственными органами, международной или иностранной организацией, иностранными гражданами или лицами без гражданства могут быть использованы против безопасности Российской Федерации, — отмечается в документе.

Сведения, которые ФСБ предлагает запретить к передаче иностранцам, делятся на военные и военно-производственные. Всего в списке 61 пункт. Кроме данных о космической программе России, упоминаются информация о дислокации, численности и наименовании российских воинских частей, их финансовом обеспечении, а так же о преступлениях в армии и её моральном состоянии.

Ранее стало известно, что закон, предусматривающий введение в области обороны понятия служебной тайны, подписал президент России Владимир Путин в начале июня. Такие сведения будут считаться служебной тайной в области обороны. Они не подлежат разглашению, а доступ к ним будет ограничен. Разглашение служебной тайны может нанести вред при выполнении мероприятий в области обороны. Граждане, которые оказались виновными в этом, понесут ответственность в соответствии с законодательством.