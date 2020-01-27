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Глава РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 июля 2020-го обеспечить выплаты семьям пособий на детей от трёх до семи лет. Сама материальная помощь положена с 1 января нынешнего года, а её размер могут увеличить.

Особо президент отметил необходимость возможности оформления ежемесячной выплаты через Единый портал государственных и муниципальных услуг и через МФЦ, говорится на официальном сайте Кремля. До 30 ноября 2020 года правительству и...