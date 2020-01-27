Сотрудники ФСБ РФ приостановили следственные действия по уголовному делу в отношении моряков с Украины, которые были задержаны за инцидент в Керченском проливе.
По словам адвоката Николая Полозова, представляющего интересы переданных на родину моряков, причина такого решения российских следователей будет ясна после изучения соответствующего постановления,
Как писал NEWS.ru, 27 ноября ФСБ РФ продлила до 25 января 2020 года следственные действия по делу украинских моряков.
Российские пограничники задержали три украинских судна за нарушение порядка прохода через территориальные воды РФ 25 ноября 2018 года. 24 моряка были задержаны и обвинены в нарушении государственной границы. В сентябре 2019 года украинские моряки отправились домой в рамках обмена задержанными лицами между Киевом и Москвой.
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