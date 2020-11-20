ФСБ развернёт дополнительные силы на границе Армении и Азербайджана

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Российские пограничники развернут дополнительные силы на границе Армении и Азербайджана, заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников. С подобной просьбой Ереван обратился к Москве.

Пограничным управлением ФСБ в Республике Армения выделен дополнительный резерв в количестве 188 военнослужащих и необходимое количество техники. Пограничники развернут дополнительные силы на границе Армении и Азербайджана на участке и организованных постах, — рассказал глава ведомства в эфире телеканала «Россия 24».

Работа по развёртыванию деятельности российских миротворцев в Нагорном Карабахе завершена, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, территория региона полностью контролируется миротворцами РФ. Глава ведомства отметил, что российский Генштаб установил прямые контакты с коллегами Азербайджана и Армении. Накануне стало известно, что российское МЧС планирует направить группировку психологов в Нагорный Карабах. Об этом сообщил глава ведомства Владимир Соловьёв.

В ночь на 10 ноября лидеры РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям документа армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. Соглашение привело к акциям протеста в Ереване. Оппозиция потребовала отставки Пашиняна, а также пересмотра заключённых договорённостей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе важно с точки зрения внутренней безопасности и экономики РФ, заявил президент России Владимир Путин. Лидер также обратил внимание на чёткую и слаженную работу миротворцев РФ в регионе, которая помогла остановить кровопролитие.