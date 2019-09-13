https://static.news.ru/photo/326a745c-d554-11e9-b43b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Поступающие спецслужбам России данные говорят о том, что угроза совершения терактов международными радикальными организациями с помощью беспилотников возросла, рассказал первый замдиректора Федеральной службы безопасности Сергей Смирнов.

Наибольшую опасность при этом представляют угрозы совершения терактов путём размещения на них самодельных взрывных устройств либо распыление с их помощью отравляющих веществ, — цитирует РИА Новости выступление представителя ведомства по итогам 35-го заседания Совета региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества.

Он добавил, что в ряде государств решили уделять повышенное внимание борьбе с попаданием БПЛА в руки боевиков.

Ранее News.ru сообщал, что Приволжский окружной военный суд приговорил жителя Татарстана Андрея Верезумского к девяти годам колонии за содействие терроризму. Силовики считают, что обвиняемый передал $27,4 тысячи на нужды запрещённой в России организации «Аль-Каида».