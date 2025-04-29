ФСБ рассекретила сведения об экспериментах нацистов над людьми в Крыму

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Федеральная служба безопасности России рассекретила документы, в которых говорится об экспериментах нацистов над людьми в Крыму, проводившихся в годы Великой Отечественной войны, сообщает ТАСС. По данным ведомства, жертвами таких экспериментов становились не только военнопленные, но и местные жители. Информация о зверствах ученых Третьего рейха была получена во время агентурно-оперативной работы.

В рассекреченных документах говорится, что эксперименты проводили немецкие врачи Готфрид Кюнтер и Оскар Шульц. Чаще всего они изымали у подопытных внутренние органы для их дальнейшего изучения. Кроме того, в числе экспериментов указываются опыты с применением тропакокаина — препарата, вызывающего атрофию конечностей.

Подопытные доставлялись немцам в обстановке строжайшей секретности. Сами военнопленные и мирные жители, которым предстояло стать участниками экспериментов, содержались в подвале. Людей, случайно узнававших о деятельности нацистов, убивали.

Все попытки вынести информацию о медицинских экспериментах над советскими гражданами за пределы больницы строго пресекались немцами: так, были арестованы и расстреляны как партизаны сотрудник прозектуры Старун и его сын Игорь, который нашел записку, выброшенную из подвала одним из военнопленных, — заявили в УФСБ.

В Аргентине ранее рассекретили почти две тысячи документов, в которых речь идет о сбежавших в страну нацистах. Среди лиц, упоминающихся в них, отмечают Йозефа Менгеле, которого также называют «Ангелом Смерти» из-за его экспериментов над людьми в концлагерях.