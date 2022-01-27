ФСБ рассекретила документы о фашистских расстрелах жителей Молдавии

УФСБ России по Архангельской области опубликовало на своём сайте рассекреченные и опубликованные архивные документы об уничтожении мирного населения Молдавии в годы Великой Отечественной войны. Публикация приурочена к Международному дню памяти жертв холокоста, под которыми в широком смысле понимаются уничтоженные под предлогом расовой неполноценности представители различных народов и этнических групп.

Сообщается, что после захвата Дубоссар немецко-румынскими войсками 27 июля 1941 года организовали специальную команду для уничтожения евреев, цыган, коммунистов и советских военнопленных. А на территории местного табачного завода создали еврейское гетто, где происходил самый массовый акт геноцида на территории Молдавской ССР. Как рассказал арестованный в 1953 году участник расправы с мирным населением Дубоссар Рудольф Наймиллер, он впервые принимал участие в массовом уничтожении мирных жителей в селе Будаешти в сентябре 1941 года. Во время ещё одного массового расстрела в Дубоссарах, по его словам, было уничтожено несколько сотен человек, в том числе старики, женщины и дети.

Как следует из документов комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских оккупантов и их сообщников, в Дубоссарах с 12 по 28 сентября 1941 года было расстреляно от шести до восьми тысяч мирных советских граждан, среди которых было много женщин и детей. Наймиллер и участвовавшие вместе с ним в расстрелах Христиан Шнайдт, Вильгельм Штоц и Рудольф Шнейдер были признаны виновными в измене Родине и осуждены на 25 лет лагерей.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин и представители думских фракций возложили цветы к памятнику героям сопротивления в концлагерях и гетто на территории Еврейского музея и центра толерантности в Москве. Главный раввин России Берл Лазар отметил, что подрастающее поколение должно извлечь правильный урок из того, что произошло 80 лет назад, и уже с детства понимать опасность идеологии фашизма и нацизма.