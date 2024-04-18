ФСБ рассекретила документ о срыве мятежа контрразведкой в 1944 году ФСБ: «Смерш» в 1944 году сорвал мятеж в Красной армии украинскими националистами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Советская военная контрразведка «Смерш» в 1944 году предотвратила вооруженный мятеж в рядах Красной армии, который планировали украинские националисты, говорится в рассекреченном ФСБ РФ архивном документе. Согласно обнародованной информации, «смершевцы» арестовали более 6,6 тысячи человек.

События происходили в период, когда советская армия освободила правобережную Украину от немецких фашистов и начала мобилизацию местного населения в свои ряды. В итоге выяснилось, что среди призванных оказалось множество участников таких националистических формирований, как «Организация украинских националистов» и «Украинская повстанческая армия» (обе организации признаны в РФ экстремистскими, деятельность запрещена).

С 1 апреля по 25 августа 1944 года «Смерш» арестовал более 4,2 тысячи участников ОУН и УПА, говорится в документе. Члены организаций должны были агитировать красноармейцев к созданию националистических групп для проведения подрывной работы, следует из текста архива.

Ранее ФСБ рассекретила архивные документы, касающиеся преступлений нацистов на территории Смоленской области во время Великой Отечественной войны. Среди раскрытых данных были свидетельства об убийствах поляков, а также о фальсификациях Германией обстоятельств «Катынского дела».