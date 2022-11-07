Максим Землянский

ФСБ раскрыла, сколько раз россияне выезжали на Украину с июля по сентябрь С июля по сентябрь 2022 года россияне более 100 тысяч раз выезжали на Украину

7 ноября 2022 в 17:23

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости

Автомобили на пункте пропуска «Армянск» на границе России и Украины