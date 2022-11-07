В Федеральной службе безопасности сообщили, что в период с июля по сентябрь зафиксировано более 100 тысяч выездов граждан России на Украину. Этот показатель почти в 2,5 раза превосходит значения за период с апреля по июнь, передает РБК со ссылкой на обнародованные данные за третий квартал текущего года.
Чаще всего на Украину россияне выезжали по частной инициативе (свыше 66 тысяч раз). Кроме того, было зафиксировано 1,7 тысячи деловых поездок. Еще 32 тысячи выезжавших граждан РФ в статистике ФСБ указаны как обслуживающий персонал транспортных средств.
Подавляющее число россиян пересекали границу с Украиной на машине (84 тысячи человек). Пешком границу пересекли 15 тысяч граждан России. Только 707 человек воспользовались железнодорожным транспортом для поездки в соседнюю страну.
В республики Донбасса с июля по сентябрь выехали свыше 700 тысяч россиян. Из них 367 тысяч отправились в ДНР, 350 тысяч — в ЛНР. Число пересечений границ в данном направлении в сравнении со вторым кварталом года подскочило на 70%.
Ранее стало известно, что примерно 26 тысяч россиян с еврейскими корнями сделали «алию» — эмигрировали в Израиль после начала специальной военной операции. По обнародованным сведениям, к 16 октября 1/8 всех российских евреев покинули страну.