https://static.news.ru/photo/7226972a-6dec-11ea-a583-fa163e074e61_660.jpg Фото: nac.gov.ru

↵Уничтоженный в Уфе террорист открыл огонь по силовикам во время перевозки взрывного устройства. Сотрудники ФСБ попросили боевика остановить автомобиль, чтобы провести досмотр.

В ответ радикал начал стрелять по представителям ФСБ, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В результате ответных действий сотрудниками спецназа ФСБ преступник нейтрализован. Пострадавших из числа сотрудников правоохранительных органов не имеется, — говорится в сообщении.

После ликвидации преступника при нём обнаружили бомбу с поражающими элементами. Её масса составила около 4 кг. Опасный предмет уничтожили взрывотехники. Также у террориста нашли пистолет Макарова и патроны к нему.

По предварительным данным, ликвидированный злоумышленник планировал совершить теракт. Он мог состоять в запрещённой в России террористической организации «Исламское государство».

Накануне в Кабардино-Балкарии сотрудники правоохранительных органов уничтожили трёх боевиков, готовивших взрыв. Во время задержания преступники оказали вооружённое сопротивление. На месте перестрелки с бандитами было обнаружено оружие и самодельная бомба.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на Сахалине задержали двух подростков, планировавших устроить вооружённое нападение на техникум.

По данным ФСБ, у подозреваемых студентов 2002 и 2003 годов рождения изъяли обрез с патронами, самодельные взрывные устройства, взрывчатку и промышленный детонатор. О планировавшейся атаке на учебное заведение стало известно из их дневников.