ФСБ просит продлить арест Сафронова до 7 мая

https://static.news.ru/photo/88aaf80e-7b5d-11eb-afc9-96000091f725_660.jpg Иван Сафронов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следствие требует продлить до 7 мая срок ареста советника главы Роскосмоса и экс-журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене.

Следователь просит продлить Сафронову срок содержания под стражей до 7 мая, — сообщили ТАСС в пресс-службе Лефортовского суда Москвы.

По версии ФСБ, Сафронова завербовали чешские спецслужбы в 2012 году, а задание он выполнил в 2017 году. Оно заключалось в сборе и передаче информации в отношении военно-технического сотрудничества РФ со странами Африки, а также деятельности ВС РФ на Ближнем Востоке. В материалах следствия указано, что Сафронов работал на Управление по внешним связям и информации Чехии, при этом конечным получателем секретных сведений были США.

Как писал NEWS.ru, Иван Сафронов заявил, что помогал «раскручивать» бизнес-проект своему чешскому другу Мартину Ларишу, которого следствие называет его вербовщиком. По словам Сафронова, документы, которые сторона обвинения называет разведданными, — это всего лишь личные письма. Сафронов отметил, что писал для Лариша один-два материала в месяц. Темы выбирал чех, они базировались на актуальной в тот период информации. Сафронов подчеркнул, что все материалы, отправляемые Ларишу, он компилировал на основе сведений из открытых источников.

Сафронов познакомился с Ларишем в 2010 году, когда последний работал корреспондентом чешской газеты в Москве. В 2012 году их отношения прервались. В 2016 году после визита Сафронова в Прагу приятели вновь стали регулярно видеться.

Ивана Сафронова задержали и арестовали 7 июля 2020 года в Москве. Ранее он трудился в газетах «Ведомости» и «Коммерсант», занимался военной и космической тематиками. Как заявили в Роскосмосе, задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации.