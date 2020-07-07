ФСБ просит ареста советника главы Роскосмоса

https://static.news.ru/photo/c3a424ae-71db-11e9-97bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russian FSB press service/Global Look Press

Федеральная служба безопасности просит арестовать советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, задержанного по делу о госизмене, сообщает суд.

ФСБ пока не предъявляло ему обвинение в государственной измене, передаёт ТАСС.

7 июля советника генерального директора Роскосмоса по информационной политике Ивана Сафронова задержали по подозрению в государственной измене. В госкорпорации при этом заявили, что задержание Сафронова не связано с его работой здесь. До перехода в Роскосмос он был журналистом. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, насколько известно Кремлю, задержание советника главы Роскосмоса не связано с его журналисткой деятельностью.

Ранее Сафронов работал в «Коммерсанте». Его статью от 18 марта 2019 года о планах России поставить в Египет новейшие истребители Су-35 газете пришлось удалить. Против издания было возбуждено административное дело за разглашение сведений, представляющих государственную или иную охраняемую законом тайну.

Год спустя ряд СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что в РФ начато производство Су-35 по контракту с Египтом, который был заключён ещё в 2018 году. По словам одного из знакомых Сафронова, после выхода той статьи его вызывали на беседу в ФСБ, за несколько лет до этого Сафронова также опрашивали в ведомстве по поводу другого материала.

Дело Сафронова прокомментировали и власти. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что российские контрразведчики выполняют работу очень качественно. До этого представитель Кремля заявил, что задержание Сафронова никоим образом не связано с его прошлой журналистской деятельностью. Песков также подчеркнул, что нет никакой необходимости ставить в известность обо всех нюансах контрразведки президента РФ Владимира Путина.

Как писал NEWS.ru, ранее специального корреспондента газеты «Коммерсант» Елену Черненко задержали у здания ФСБ РФ на Лубянке. Там сейчас проходят пикеты в поддержку Сафронова.