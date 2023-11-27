ФСБ пришла с обысками к производителю пива «Живое» РБК: силовики проводят обыски на Ипатовском пивоваренном заводе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники Федеральной службы безопасности проводят выемку документации и обыски на Ипатовском пивоваренном заводе, который производит пиво «Живое», лимонады и энергетические напитки Mirax, пишет РБК. Как сообщили источники издания, следственные действия проходят из-за выявленной схемы скрытого производства пива.

Обыски проходят на территории производственной площадки завода в Ставропольском крае в связи с выявлением схемы скрытого производства пива, — говорится в сообщении.

Товары, производимые на заводе, выпускаются под марками «Живое», «Лебердон», «Домашнее», «Ипатово», Mirax. По данным самого предприятия, продукция поставляется в «Пятерочку», «Ленту», «Магнит» и другие сети.

Вся компания принадлежит бизнесмен Михаилу Харину. Он также является генеральным директором и владеет трейдерской структурой «Продбизнес», которая специализируется на оптовой торговле напитками, следует из базы данных СПАРК. Объем выручки пивоваренного завода в 2022 году составил около 486 млн рублей, а чистая прибыль — 3,9 млн рублей.

Ранее в Санкт-Петербурге двух топ-менеджеров компании «Балтика» задержали по подозрению в передаче Carlsberg прав на исконные бренды пива компании. Речь идет о президенте компании Денисе Шерстенникове и вице-президенте Антоне Рогачевсом. Они передали связанным с датской пивоваренной компанией фирмам права на аренду российских брендов пивоваренного завода на 40 лет.