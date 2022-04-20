ФСБ пресекла хищения денег в филиалах РАНХиГС

Сотрудники ФСБ России предотвратили хищение крупной суммы денег в филиалах Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) в Ростове-на-Дону и Хабаровске, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Ведомство возбудило уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Федеральной службой безопасности во взаимодействии с ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» пресечена противоправная деятельность сотрудников и руководства филиалов академии в Ростове-на-Дону и Хабаровске, причастных к хищению бюджетных денежных средств, выделенных на реализацию программы повышения профессиональной квалификации "Системный подход в управлении регионом, — сообщили в ФСБ.

16 апреля стало известно, что Бабушкинский суд Москвы в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере избрал домашний арест ректору Высшей школы сценических искусств (ВШСИ) Анатолию Полянкину. Арест наложен на срок до 3 мая.

Она также добавила, что Полянкину инкриминируется совершение преступления, предусмотренного статьёй о мошенничестве в особо крупном размере. При этом постановление о помещении под домашний арест не вступило в силу и может быть обжаловано.