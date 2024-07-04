Детей участников СВО отправили отдыхать в лагерь с рваными матрасами Детям участников СВО дали путевки в лагерь с рваными матрасами под Волгоградом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Детям участников СВО выдали путевки в лагерь «Солнечный» под Волгоградом с рваными матрасами, сообщил портал V1.ru. По данным издания, родители воспитанников пожаловались на сломанные кровати, порванные матрасы и простыни, рисунки гениталий на стенах.

Руководство лагеря назвало обстановку делом рук отдыхающих. По их словам, работники базы убирают и ремонтируют за детьми. В областном комитете образования, науки и молодежной политики заявили, что после обращения родителей начали проверку.

Ранее участники специальной военной операции из Волгоградской области записали видеообращение с просьбой о помощи. В ролике мужчины представляются добровольцами отряда «Сталинград» и признаются, что нуждаются в гуманитарной помощи, в частности, в медикаментах, обезболивающих и салфетках. Один из участников за кадром обращается к казакам и славянам.

В конце мая президент подписал закон, позволяющий семьям погибших участников СВО получать две пенсии. Теперь на предоставление выплат по потере кормильца имеют право супруги погибших в спецоперации солдат, не вступившие в повторный брак и ухаживающие за детьми младше 23 лет.