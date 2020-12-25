ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Тамбове подростка

https://static.news.ru/photo/ca2ef370-4697-11eb-9595-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФСБ РФ

Федеральная служба безопасности опубликовала видеозапись, снятую во время задержания 17-летнего юноши, который хотел изготовить самодельное взрывное устройство по инструкциям из Сети и с его помощью устроить теракт в Тамбове.

На кадрах оперативники врываются в съёмную квартиру подростка 2003 года рождения и кричат, чтобы тот сидел «ровно». Молодого человека кладут на пол и держат ему руки за головой. На видео также показаны компоненты, из которых парень хотел собрать бомбу.

Взрывчатку и компоненты для изготовления бомбы у злоумышленника изъяли, а в Следственном комитете позже уточнили, что юноша учится в колледже и является сторонником «деструктивных субкультур».

По решению суда подросток арестован.

Как сообщал NEWS.ru, детали и мотивы готовящегося преступления пока не раскрываются. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Правоохранители решают вопрос об избрании для него меры пресечения.