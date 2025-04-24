ФСБ показала кадры нейтрализации мигрантов, планировавших теракт

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ФСБ показала кадры с нейтрализацией выходцев из Средней Азии, которые планировали устроить теракт на предприятии в Нижегородской области. Судя по видео, силовики нагрянули в место, где прятались иностранцы.

На кадрах заметно, что на месте нашли дроны, которыми планировали атаковать объекты по заданию Украины. Кроме того, БПЛА были начинены самодельной взрывчаткой, следы которой видны в тайнике.

Ранее стало известно, что иностранцы планировали атаковать нефтехимическое предприятие. Задание они получили от украинских спецслужб. Отмечается, что мигранты были приверженцами идеологии международной террористической организации.

До этого в Волгограде сотрудники ФСБ пресекли захват здания администрации. Силовики задержали 34-летнего ранее судимого местного жителя, завербованного украинскими спецслужбами. Он собирался получить оружие и деньги, а захват планировал, чтобы привлечь внимание общественности и потребовать завершения спецоперации.

Между тем в Москве до этого был задержан мужчина, который готовился устроить теракт в одном из административных зданий столицы. Отмечается, что он действовал в интересах украинских спецслужб. У злоумышленника изъяли пятикилограммовую бомбу.