ФСБ обнародует планы Японии о применении биологического оружия против СССР

ФСБ обнародует архивные документы, свидетельствующие о планах Японии использовать против СССР бактериологическое оружие в период Второй мировой войны. Об этом ТАСС рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

Там уточнили, что рассекреченные материалы судебного процесса над японскими военными преступниками, который проходил в 1949 году, будут представлены 6 сентября в рамках проекта «Без срока давности» на международном научно-практическом форуме «Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы».

В число документов входят протоколы допросов, показания военнослужащих японской армии. Из них следует, что в Маньчжурии в непосредственной близости от границ СССР находилась база с бактериологическим оружием. Япония проводила испытание такого оружия на живых людях и планировала применять его не только против Советского Союза, но и других стран.

Ранее сообщалось, что ФСБ рассекретила ряд документов, касающихся подготовки Японии к войне с СССР, в частности руководство по применению пыток к военнопленным, подготовленное исследовательским отделом Генштаба Японии.