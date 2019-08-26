https://static.news.ru/photo/df8ae320-c8ab-11e9-a069-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

УФСБ по Новгородской области обнародовало список людей, которые во время Великой Отечественной войны уничтожали мирное население в деревне Жестяная Горка и селе Чёрное.

В мае СК России возбудил уголовное дело по факту геноцида в Новгородской области. Специалисты эксгумировали пока около полутысячи останков. Предоставленный ФСБ список карателей состоит из 19 имён тех, кто уничтожал мирное население в годы оккупации. Все они являются уроженцами или жителями Латвийской ССР, передаёт РИА Новости .

В документе указываются физиологические данные карателей, воинские звания, места проживания после войны.

Как ранее писал News.ru, Минобороны России сняло гриф «секретно» с документов об освобождении Вильнюса от немецко-фашистских войск. В открытом доступе представлены свидетельства того, как жители прибалтийского города встречали красноармейцев. Кроме того, рассекречен журнал боевых действий, приказ верховного главнокомандующего № 111 от 13 июля 1944 года, акты, наградные листы на участников освобождения Вильнюса, статьи в прессе об ужасах «нового порядка» оккупантов и архивные снимки бегства гитлеровцев.