ФСБ не раскрыло протоколы троек НКВД из-за разжигания ненависти

В нескольких российских субъектах региональные управления ФСБ приняли решение не раскрывать информацию, содержащуюся в протоколах заседаний так называемых особых троек НКВД, где содержатся данные о жертвах репрессий, сообщил «Коммерсант». В частности, речь идёт об Ивановской и Тульской областях.

Иски по отношению к УФСБ этих регионов были поданы исследователем Сергеем Прудовским. Он потребовал от ведомства предоставить доступ к протоколам НКВД периода 1937–1938 годов. После чего, во время заседания суда в Иваново 28 октября, представителем областного УФСБ было сказано, что на данный момент сделать это невозможно. Во время предпринятой службой ранее подготовки к рассекречиванию документов экспертная комиссия посчитала, что в протоколах содержится информация, которая может при разглашении «повлечь разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти или вражды» (п. 6 ст. 10 ФЗ № 149 «Об информации»). После чего доступ к данным документам остался закрытым.

«Коммерсант» сообщает, что о похожей ситуации рассказал и юрист Международного общества «Мемориал» (включён Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Арсений Левинсон. Региональное тульское УФСБ также придерживается подобной позиции. По словам юриста, это не соответствует действующему в России закону о реабилитации жертв репрессий, а также указу президента РФ о создании единой базы репрессированных.

У комиссии ФСБ нет функции по оценке материалов на разжигание ненависти.<...> Тем не менее экспертная комиссия по рассекречиванию решила, что даже доступ исследователей к ознакомлению с этими документами — даже не к копированию — угрожает безопасности России, — подчеркнул Левинсон.

По информации издания, сейчас в тульском УФСБ хранится восемь документов НКВД. О количестве их в управлении в Ивановской области неизвестно.

Исследователи считают, что протоколы «троек» могут находиться в ряде регионов, включая и тех, где говорят об их отсутствии. Скорее всего, они есть в Чечне, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, а также Орловской, Курской, Нижегородской и Самарской областях. Работающие в своё время на этих территориях особые «тройки» НКВД тогда вынесли решения о виновности около 2,3 тысячи местных жителей. Вопросы у Прудовского также вызывают и документы в Бурятии и Башкирии.

Подобные отряды НКВД существовали в СССР с 17 сентября до 17 ноября 1938 года. Их протоколы являются одними из основных источников сведений о числе жертв политических репрессий в 1937–1938 годах. В 1989 году Президиумом Верховного Совета СССР решения «троек» были отменены, а сами отряды признаны антиконституционными.

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