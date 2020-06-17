ФСБ не работала на территории захваченного монастыря на Урале

https://static.news.ru/photo/3833a52c-b0ad-11ea-8d33-fa163e074e61_660.jpg Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Управление ФСБ по Свердловской области прокомментировало информацию о появлении силовиков на территории Среднеуральского женского монастыря, который захватил иегумен Сергий. В ведомстве заявили, что сотрудники не появлялись на территории учреждения.

Накануне в СМИ сообщалось, что на место прибыли представители ФСБ и полицейские. В МВД подтвердили проведение проверки в связи с событиями, однако силовики не выявили случаев нарушения общественного порядка, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, в июне схиигумена Сергия подвергли церковному суду, отстранили от богослужений и предписали оставить возглавляемый им монастырь после серии резких заявлений с критикой действий руководства РПЦ и государственных органов власти во время пандемии COVID-19. Среди прочего, он назвал патриарха Московского и всея Руси Кирилла гонителем христианской веры. Священнослужитель отказался покинуть свою обитель и 16 июня забаррикадировался в ней со сторонниками.

17 июня стало известно, что Сергий решил уладить конфликт и помириться с митрополитом Екатеринбургским Кириллом. Схиигумен попросил журналиста передать митрополиту букет цветов. В этот же день от Романова отреклась казачья организация, часть членов которой его поддерживает.