ФСБ назначила экспертизу голоса обвиняемого в госизмене Сафронова

https://static.news.ru/photo/bd74b3cc-ec24-11ea-8110-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

ФСБ назначила фоноскопическую экспертизу голоса обвиняемого в государственной измене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, сообщил его адвокат Иван Павлов.

Юрист отметил, что содержание экспертизы засекречено. Ранее защита обвиняемого сообщала, что следствие располагает записями прослушивания разговоров Сафронова, передаёт ТАСС.

Следствие взяло у Сафронова образцы голоса и назначило фоноскопическую экспертизу, содержание которой имеет гриф «секретно», — сказал Павлов.

Сафронов был задержан 7 июля по подозрению в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и оборонке России. По данным Роскосмоса, дело Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. Ранее Сафронов работал журналистом в газетах «Ведомости» и «Коммерсант».

Как писал NEWS.ru ранее, следствие направило в Лефортовский суд Москвы ходатайство о продлении срока ареста советнику Роскосмоса Ивану Сафронову, обвиняемому в государственной измене. Об этом рассказал его адвокат Иван Павлов.