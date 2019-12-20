https://static.news.ru/photo/77315fd8-2329-11ea-81e6-fa163e074e61_660.jpg Пол Уилан Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московский городской суд в течение нескольких дней решит вопрос о продлении срока содержания под стражей обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана. С соответствующей просьбой обратилась Федеральная служба безопасности.

Ходатайство ФСБ о продлении Уилану срока ареста ещё на несколько месяцев, будет рассмотрено Мосгорсудом 24 декабря в 10:30, — цитирует «Интерфакс» адвоката фигуранта Владимира Жеребенкова.

Гражданина четырёх стран — Ирландии, Канады, США и Великобритании — сотрудники ФСБ задержали 28 декабря 2018 года. Сообщается, что он получил флешку с перечнем сотрудников одного из секретных российских ведомств, что является гостайной. Однако, по словам Уилана, он думал, что на переданном ему носителе содержится информация культурного значения, а не секретные сведения.

По некоторым данным, иностранец на самом деле искал курсантов для личного знакомства и совместного времяпрепровождения. Информация о молодых людях и содержалась на изъятом носителе, писал NEWS.ru.